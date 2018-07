Rabiot, incontro col PSG: Juventus e Barça attente

E’ tutto da scrivere il futuro di Adrien Rabiot, incontro in programma tra l’entourage e il Psg: Juventus e Barcellona monitorano la situazione

Sono giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot. In scadenza di contratto il prossimo anno, il centrocampista del Psg è attenzionato da numerosi club e non è da escludere una partenza da Parigi. Nasser Al-Khelaifi non ha intenzione di privarsi del suo canterano e, secondo quanto riporta la stampa francese, ha fissato un summit con l’entourage.

Veronique, mamma e agente del centrocampista, non credono nel progetto parigino, stufa delle promesse mai mantenute sul ruolo della mezzala all’interno della rosa parigina. I rapporti con il direttore sportivo Antero Henrique sono tesi e la cessione è una opzione da tenere in seria considerazione: il Barcellona e soprattutto la Juventus monitorano la situazione…