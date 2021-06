Calciomercato Juventus: Bentancur sarà sacrificato per un big. Le ultime

Calciomercato Juventus: il club bianconero vorrebbe sacrificare Bentancur per arrivare a Saul. L’indiscrezione

C’è anche Saul nella lista degli obiettivi della Juventus per il calciomercato estivo. Il talento spagnolo può lasciare l’Atletico Madrid e fa gola alle big europee, bianconeri compresi.

Tuttavia, sarà necessario un sacrificio in casa Juve per puntare a Saul. Come riportato da La Stampa, la società bianconera vorrebbe sacrificare Rodrigo Bentancur per arrivare allo spagnolo. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Saul.