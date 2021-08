Non solo Juventus su Renato Sanches: anche il Barcellona ha deciso di puntare sul centrocampista del Lille

C’è anche il Barcellona su Renato Sanches. Il club catalano avrebbe messo gli occhi sul centrocampista in uscita dal Lille, che la Juventus avrebbe nel mirino come alternativa in caso di mancato arrivo di Manuel Locatelli.

Secondo quanto riportato da Sport, la squadra allenata da Koeman avrebbe incontrato Jorge Mendes ed il Lille nelle scorse ore. Laporta sarebbe alla ricerca di un centrocampista per sostituire Busquets e pensa che lui sia il nome giusto.