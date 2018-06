Calciomercato Juventus, idea Bridge Ndilu per il futuro: la dirigenza bianconera ha messo nel mirino il giovane attaccante del Laval, costa 4 milioni di euro

Cercasi rinforzi di livello per la formazione di Massimiliano Allegri ma non solo: la Juventus pensa anche al futuro. Il team di osservatori sta scandagliando il mercato italiano ma non solo, puntando i fari sui gioielli in rampa di lancio. E dalla Francia arrivano nuovi aggiornamenti: secondo quanto raccolto dai nostri colleghi di Ouest France, la Juve ha messo nel mirino Bridge Ndilu: l’attaccante, 17 anni, è considerato tra i talenti più interessanti del panorama francese ed ha evidenziato tutte le sue qualità con lo Stade Lavallois.

3 reti in 13 presenze con il Laval, qualità e fisicità unite a una personalità degna di nota. Nazionale francese Under 18, Ndilu è stato monitorato con grande interesse nel corso della sfida dello scorso febbraio con i pari età dell’Italia e la Juventus sta pensando di presentare un’offerta al club francese. Il Laval chiede 4 milioni di euro per il centravanti nato a Le Mans, una cifra che, in caso di cessione, rappresenterebbe il record per la società transalpina. Ndilu quattro mesi fa ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2020 con lo Stade, ma le sirene torinesi potrebbero portarlo a una nuova avventura…