Golovin tra Juventus e Chelsea, CSKA conferma: «Andrà via»

Tra le rivelazioni dell’ultimo Mondiale, Aleksandr Golovin è pronto a fare il salto di qualità: il presidente del CSKA Mosca conferma che l’addio è imminente

Aleksandr Golovin è pronto a vivere una nuova avventura: il fantasista darà l’addio al CSKA Mosca nelle prossime ore e arriva anche la conferma del club russo. Protagonista al Mondiale 2018, il centrocampista è conteso da Juventus e Chelsea: i bianconeri lo hanno richiesto ancor prima dell’inizio di Russia 2018, ma negli ultimi giorni i Blues hanno alzato il pressing…

Ma è ancora tutto da scrivere il futuro del gioiellino moscovita, come evidenziato dal presidente del CSKA Evgeny Giner ai microfoni di Sport 24: «Dobbiamo lasciarlo andare via ma non abbiamo raggiunto ancora la soluzione: quando riceveremo una offerta ufficiale, cercheremo di negoziare. Siamo stati contattati dal Monaco ed abbiamo ricevuto una proposta, ma non è ancora chiuso nulla. Chelsea? Non c’è l’accordo, il suo futuro verrà deciso nei prossimi due giorni credo».