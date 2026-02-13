Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis

Calciomercato Juventus: il club bianconero è già al lavoro in vista dell’estate per piazzare tre colpi a parametro zero. Di chi si tratta

La Juventus programma il futuro e lo fa guardando al mercato dei parametri zero. Alla vigilia dell’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter, la dirigenza bianconera lavora a fari spenti per anticipare la concorrenza in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L’amministratore delegato Damien Comolli ha una strategia chiara: rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti massimizzando le occasioni a costo zero.

Il centrocampo: Kessié per il salto di qualità

Il primo nome sulla lista per innalzare il livello della mediana è quello di Franck Kessié. Divenuto un obiettivo concreto dopo i timidi sondaggi invernali, Kessié rappresenta il profilo ideale per Spalletti. La Juventus punta ad assicurarselo a zero a giugno, cercando di bruciare la concorrenza dell’Inter, che aveva effettuato sondaggi esplorativi.

La fascia destra: sorpasso per Celik

La sfida a distanza con i rivali nerazzurri si ripete anche per la corsia laterale. L’attenzione della Continassa si è spostata su Zeki Celik, in forza alla Roma. Il giocatore è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo con i capitolini si è arenata di fronte alla richiesta di 2,8 milioni di euro annui. La Juventus si è inserita con prepotenza, superando l’Inter e mostrando la volontà di accontentare le richieste del laterale pur di regalare a Spalletti un elemento di sicura affidabilità ed esperienza internazionale.

La difesa: duello con l’Atletico per Senesi

Per blindare il pacchetto arretrato, la priorità assoluta secondo Tuttosport risponde al nome di Marcos Senesi. Il difensore centrale argentino, attualmente in scadenza con gli inglesi del Bournemouth, ha stregato la dirigenza juventina. Se l’Inter sembra essersi defilata, l’ostacolo principale per arrivare alla firma è rappresentato dall’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il carismatico allenatore argentino dei Colchoneros è un grande estimatore della “garra” e della leadership del suo connazionale e sta spingendo per portarlo in Spagna. Si preannuncia un duello di mercato infuocato.