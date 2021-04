Calciomercato Juventus, dalla Turchia: il Galatasaray su Cuadrado

Calciomercato Juventus: il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado e avrebbe avviato i primi contatti

Sirene turche per Juan Cuadrado. Come riportato da Fotomac, il colombiano è finito nel mirino del Galatasaray per volere del tecnico Terim. Il turco vuole rafforzare la zona difensiva del club e avrebbe individuato nell’esterno bianconero il profilo ideale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

«Il Galatasaray ha avviato i contatti con il calciatore colombiano ed è pronto a fare un’offerta al club bianconero» si legge sul portale turco. La Juventus, comunque, non sembra avere intenzione di privarsi del colombiano, punto fermo del club.