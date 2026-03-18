Calciomercato Juventus: ruota tutto attorno a David, Zirkzee e Kolo Muani. L’incastro che infiamma i tifosi per l’estate, novità importanti!

Calciomercato Juventus: spunta questo incastro in vista della prossima estate relativo ai nomi di David, Zirkzee e Kolo Muani

Il calciomercato di primavera accende i motori in casa Juventus, delineando strategie ambiziose sull’asse Torino-Parigi e guardando con forte interesse alle occasioni provenienti dalla Premier League. Al centro delle trattative spiccano attaccanti di grande caratura internazionale in cerca di rilancio.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’asse con il PSG: l’intrigo David-Kolo Muani

L’idea di un clamoroso scambio di mercato nasce sotto la Tour Eiffel. Il direttore sportivo Luis Campos ha rimesso nel mirino Jonathan David. Campos è convinto che il giocatore possa ritrovare lo smalto dei tempi del Lilla, diventando la punta ideale per il gioco di Luis Enrique.

In cambio, i francesi cederebbero Randal Kolo Muani, costato 90 milioni nel 2023 e ormai considerato un esubero. Il clima tra i due club è tornato disteso. L’operazione gioverebbe a entrambi i bilanci e accontenterebbe Luciano Spalletti, che stima Kolo Muani. Il francese, infatti, ha già mostrato un’ottima intesa al Mondiale per Club con Dusan Vlahovic, il cui rinnovo resta una priorità per la dirigenza.

Il ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee dalla Premier League

Parallelamente, prende quota con insistenza il nome di Joshua Zirkzee. Dopo diciotto mesi difficili al Manchester United, il giocatore è pronto a fare le valigie. L’orgoglio lo aveva spinto a rifiutare le cessioni passate per non andarsene da “flop”, ma le continue panchine sotto le gestioni di Erik ten Hag, Ruben Amorim e Michael Carrick, lo hanno portato a cercare una via d’uscita.

L’Italia sembra la meta perfetta per esaltare le sue doti da “nove e mezzo”. Dopo aver rifiutato Milan e Roma in passato, l’olandese è ora pronto al “dietrofront”. Per la Juventus rappresenta il profilo perfetto per dialogare con Vlahovic e con Kenan Yildiz. Con una valutazione crollata a 25 milioni di euro, rappresenta un’occasione “low cost” per la dirigenza bianconera, pronta a imbastire una trattativa per un prestito con diritto di riscatto.