Merih Demiral non cambia idea sul suo futuro e aspetta una decisione definitiva della Juventus. La situazione

In casa Juventus tiene banco la questione legata al futuro di Merih Demiral. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il turco vorrebbe avere più spazio in bianconero e non sarebbe intenzionato a lasciare il club.

Se però la Juve dovesse comunicargli la volontà di cederlo, il difensore valuterà gli interessamenti di Atalanta e Borussia Dortmund. Stamattina i tifosi al J Medical gli hanno chiesto di rifiutare il club tedesco.