Calciomercato Juventus, difficoltà del Barcellona nell’arrivare a Depay

La mancata cessione di Braithwaite complicherebbe l’arrivo al Barcellona di Depay, nei radar anche della Juventus

Memphis Depay è uno dei nomi al vaglio della dirigenza della Juventus nella lunga lista per il ruolo di vice Morata.

L’attaccante olandese, in scadenza con il Lione, è ambito anche da PSG e soprattutto Barcellona. Le difficoltà nel cedere Braithwaite, però, ostacolerebbero l’arrivo in Catalogna di Depay come scrive El Mundo Deportivo. Il nazionale orange preferirebbe accasarsi al Barça, con l’ex CT dell’Olanda Koeman che insiste per l’acquisto del giocatore.