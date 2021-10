Calciomercato Juventus: due club su Asensio del Real Madrid. I dettagli

Le ultime dalla Spagna sull’interesse della Juventus per Marco Asensio: il fantasista del Real Madrid piace anche a Milan e Arsenal

Dalla Spagna arrivano nuovi rumors su un presunto interesse della Juventus per Marco Asensio. Il fantasista spagnolo non sarebbe incedibile per il Real Madrid, con la ‘Vecchia Signora’ tra le squadre interessate come riporta il sito Fichajes.net.

Asensio sarebbe un profilo stimato da Allegri e che farebbe al caso del tecnico bianconero per il reparto offensivo. Sul giocatore di Ancelotti resterebbero alla finestra anche Milan e Arsenal.