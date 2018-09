Filip Stuparevic, il Watford beffa la Juventus: i dettagli

Filip Stuparevic non andrà alla Juventus: il talentino serbo continuerà la sua carriera in Premier League, è fatta per il suo passaggio al Watford

Seguito negli ultimi mesi con grande interesse da diversi top club europei, Filip Stuparevic è pronto a fare il salto di qualità. L’attaccante serbo, classe 2000, ha stregato tutti per le qualità evidenziate con la maglia del Vozdovac. In scadenza di contratto a fine stagione, il calciatore è finito nel mirino anche della Juventus, ma il suo futuro sarà in Premier League…

Secondo quanto riportato dai colleghi del Daily Mirror, il Watford ha battuto la concorrenza dei bianconeri e del Valencia: accordo da 2,5 milioni di euro con il club serbo, con il giovane centravanti che si trasferirà a Londra. Un colpaccio di prospettiva per gli Hornets, fin qui rivelazione del campionato inglese…