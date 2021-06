Calciomercato Juventus, Frabotta va al Genoa: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Juventus: Gianluca Frabotta si appresta a trasferirsi in prestito al Genoa, i dettagli

Entra nel vivo il calciomercato della Juventus. Ieri giornata cruciale per l’affare Locatelli con l’incontro tra Federico Cherubini e Giovanni Carnevali: al vaglio le contropartite da inserire nella trattativa.

Intanto, come riporta Sky Sport, è ormai fatta per la cessione in prestito di Gianluca Frabotta al Genoa: il terzino classe 1999 si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della Juventus.