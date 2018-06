Dato l’addio alla Juventus dopo quasi venti anni da protagonista, Gigi Buffon è pronto a vivere una nuova avventura: le ultime sull’ipotesi Psg

Quella appena terminata è stata l’ultima stagione da calciatore con la maglia della Juventus per Gianluigi Buffon. Il portiere ha deciso di dare l’addio al club bianconero e in questi giorni sta valutando il suo futuro: non mancano le offerte da dirigente, sia dalla Federazione che dalla Vecchia Signora, ma il suo obiettivo è quello di continuare a giocare.

Si è aperta l’ipotesi Psg, con il club di Ligue 1 pronti a mettere a segno un colpo altisonante. Secondo quanto riporta Premium Sport, è andato in scena un incontro tra l’agente del portiere, Silvano Martina, e la dirigenza del club parigino: pronto un biennale da 8 milioni di euro, ma prima di annunciare il suo acquisto è necessario vendere un portiere, Areola indiziato principale…