Calciomercato Juventus: Icardi può arrivare. A una sola condizione

Calciomercato Juventus: Cherubini interessato a Icardi, ma ad una sola condizione. Le novità legate al futuro del centravanti del PSG

Secondo quanto riferito da Sky Sport, se il PSG dovesse aprire al prestito per Mauro Icardi, ci sarebbe una fila di squadre interessate a lui. Tra queste anche la Juventus, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto avanzato.

Al momento non c’è l’opportunità, visto che i bianconeri accetterebbero solamente l’ipotesi prestito. Anche l’ingaggio rappresenta un ostacolo, con Cherubini che aprirebbe il discorso con il Paris su come dividere, in caso, lo stipendio di Maurito.