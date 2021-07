Paredes del PSG può tornare in orbita Juventus dopo l’infortunio che terrà fuori Arthur per almeno tre mesi

La Juventus torna a pensare a Leandro Paredes per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i bianconeri starebbero pensando al giocatore argentino del PSG fresco vincitore della Copa America come sostituto di Arthur infortunato.

L’eventuale trattativa per Paredes non escluderebbe l’arrivo di Locatelli che resta l’obiettivo primario della Juve. L’argentino già in passato era stato spesso accostato alla Juve.