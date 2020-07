Calciomercato Juventus, idea Duvan Zapata: ma il colombiano è incedibile. I bianconeri cercano un nuovo numero 9 per Sarri

La Juventus sta cercando un nuovo numero, ma questo non è un mistero. Ci sono tanti nomi sulla lista, tra tutti quello di Duvan Zapata.

Il colombiano – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – piace ai bianconeri, ma per il momento è considerato incedibile. I Percassi, a quanto pare, hanno già rifiutato un’offerta da 50 milioni dell’Everton, dunque il giocatore per il momento non si muove da Bergamo.