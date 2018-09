Calciomercato Cagliari, Nicolò Barella piace a tutti: dopo Inter e Juventus, sulle tracce del centrocampista c’è il Liverpool di Jurgen Klopp

Tommaso Giulini lo ha paragonato a un’opera d’arte, i top club europei sono sulle tracce da diverso tempo e le sue prestazioni migliorano di domenica in domenica: Nicolò Barella piace a tutti e presto potrebbe fare il salto di qualità. Il talento del Cagliari è finito nel mirino di Inter e Juventus, ma non solo…

Secondo quanto riportato dal The Sun, c’è anche il Liverpool sulle tracce del classe 1997: Jurgen Klopp è a caccia di un’alternativa per la mediana e lo scouting dei Reds ha monitorato con grande interesse le ultime prestazioni dell’ex Como. Non è da escludere un assalto già a gennaio: attesi aggiornamenti…