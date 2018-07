Boateng, la Juventus insidia il Psg: le ultime

Jerome Boateng potrebbe dare l’addio al Bayern Monaco dopo sette stagioni: sul difensore c’è il Psg, ma attenzione alla Juventus…

Arrivato nell’estate 2011 dal Manchester City per 13 milioni di euro, Jerome Boateng è stato uno dei punti di riferimento del Bayern Monaco delle ultime stagioni ma la sua avventura in Baviera potrebbe terminare. Sul difensore ventinovenne è forte l’interesse del Psg secondo Paris United: Tuchel ha chiesto un innesto di qualità per il pacchetto arretrato e la dirigenza parigina è pronta a passare all’azione.

Il Paris Saint Germain però dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus: i bianconeri stanno pensando al centrale tedesco per fornire un’alternativa di valore a Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dal futuro di Medhi Benatia: il marocchino potrebbe partire nel corso delle prossime settimane e il tandem Marotta-Paratici sta monitorando al situazione del campione del Mondo 2014.