Calciomercato Juventus, idea Kieran Trippier per la difesa: da battere la concorrenza di Real Madrid e Paris Saint Germain, le ultime

Tra le rivelazioni del Mondiale di Russia 2018, con la bellissima punizione in Inghilterra-Croazia che ha estasiato gli addetti ai lavori, Kieran Trippier è chiacchierato in ottica calciomercato. Il Tottenham ha già chiarito di non volersi privare dei gioielli della rosa di Mauricio Pochettino, ma attenzione alle sirene dei top club…

La stampa britannica infatti rivela che ci sono tre società sulle tracce dell’ex Burnley: parliamo di Real Madrid, Paris Saint Germain e Juventus. La dirigenza bianconera è alla ricerca di un’alternativa per le corsie laterali ed è pronta a dare battaglia secondo il Daily Mail.