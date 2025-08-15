Calciomercato Juventus, sprint per Kolo Muani: 55 milioni sul tavolo, affare svincolato da Vlahovic

Calciomercato Juventus, Kolo Muani può arrivare in bianconero? Le ultime sull’attaccante e sulla su possibile convivenza con Vlahovic

La Juventus accelera per riportare Randal Kolo Muani in bianconero. Come riferisce Tuttosport, il direttore generale Damien Comolli ha deciso di chiudere i tempi della trattativa con il Paris Saint-Germain senza attendere sviluppi sul futuro di Dusan Vlahovic. L’offerta complessiva è da 55 milioni di euro: prestito oneroso da 10 milioni e riscatto fissato a 45 milioni, con condizioni di attivazione considerate molto favorevoli.

Un’operazione che, se perfezionata nelle prossime ore, consentirebbe a Igor Tudor di avere il francese già a disposizione per la prima giornata di campionato, il 24 agosto contro il Parma. L’idea stuzzica non poco lo staff tecnico, desideroso di aggiungere subito al reparto offensivo un elemento in grado di garantire velocità, fisicità e duttilità tattica.

Per Kolo Muani si tratterebbe di un ritorno: nella passata stagione ha già vestito la maglia della Juve, lasciando ottime impressioni. Questa volta il club ha scelto di non legare la sua acquisizione alla cessione di Vlahovic, per il quale non sono arrivate proposte in linea con le richieste societarie. I due dossier procedono dunque su binari separati.

Il PSG sembra ben disposto a chiudere: il prestito oneroso darebbe un rientro immediato e l’obbligo di riscatto quasi certo garantirebbe una plusvalenza futura. Lo stesso attaccante avrebbe già espresso gradimento per il ritorno in Italia, complice il rapporto positivo con Tudor e con diversi ex compagni.

Dal punto di vista tecnico, Kolo Muani può agire sia da centravanti sia da esterno offensivo. La sua capacità di attaccare la profondità e di muoversi tra le linee si sposa con la filosofia di un allenatore che punta a rendere la squadra più verticale e dinamica.

Nelle prossime ore si capirà se il francese potrà essere a Torino in tempo per il debutto stagionale. In casa Juve cresce l’ottimismo: Comolli è al lavoro per riportare in bianconero uno degli attaccanti più completi della scorsa Serie A.