Calciomercato Juventus, Krstovic tra Milan e Roma: i bianconeri rischiano di restare fuori dalla corsa

Calciomercato Juventus, Milan e Roma sono entrate prepotentemente in corsa per Krstovic! Ai bianconeri la prossima mossa per l’attaccante

Il mercato italiano registra un nuovo duello a distanza per Nikola Krstovic, giovane attaccante montenegrino del Lecce. Classe 2000 e centravanti dal fisico imponente, Krstovic sta attirando l’attenzione di due grandi club di Serie A: Milan e Roma. La concorrenza serrata rischia però di escludere la Juventus, che nei mesi scorsi aveva manifestato interesse ma sembra ora tagliata fuori.

Milan e Lecce: il prezzo fissato

L’interesse del Milan per Krstovic si sarebbe sviluppato in parallelo alle trattative per il prestito del giovane Francesco Camarda al Lecce. In quel contesto, la dirigenza rossonera ha avviato un sondaggio per il centravanti, ricevendo una risposta chiara: il club pugliese valuta il suo gioiello circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Nonostante l’esborso elevato, il Milan considera Krstovic il profilo ideale per completare l’attacco guidato da Massimiliano Allegri, un centravanti potente e con istinto del gol.

Roma pronta all’asta

A complicare la situazione si è inserita la Roma, sempre attenta ai giovani con esperienza consolidata in Serie A. Krstovic rientra perfettamente in questo identikit, e la concorrenza dei giallorossi ha immediatamente innescato un’asta che rafforza la posizione contrattuale del Lecce. Il club salentino, consapevole del valore del suo attaccante, non ha fretta di chiudere e intende negoziare solo a partire dalla propria valutazione iniziale.

Il futuro di Krstovic

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale delle due società riuscirà a convincere il Lecce a cedere il proprio centravanti. La Juventus, pur avendo mostrato interesse in passato, al momento sembra esclusa dalla corsa, mentre Milan e Roma si contendono un giocatore considerato pronto per il salto di qualità in un club di alto livello.

La vicenda conferma come Krstovic sia uno dei profili più ambiti del mercato estivo, e la sua scelta finale potrebbe cambiare gli equilibri delle strategie offensive di entrambe le squadre coinvolte.