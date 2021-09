Calciomercato Juventus: la clausola per strappare Haaland al Dortmund

Haaland resta un sogno di mercato della Juventus: ecco le cifre della clausola rescissoria per liberarlo dal Borussia Dortmund

Erling Haaland potrebbe lasciare il Borussia Dortmund la prossima stagione. Il bomber norvegese resta un sogno di mercato per la Juventus, con Real Madrid e Manchester City soprattutto in prima fila per il suo cartellino.

Cartellino che costerà 75 milioni di euro: Sky Sport, infatti, conferma che servirà tale cifra della clausola rescissoria per strapparlo al Borussia. A questa somma, vanno aggiunti inoltre i bonus e le commissioni per l’agente Raiola e la famiglia.