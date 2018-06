Digne alla Juventus: individuato l’erede di Alex Sandro

Calciomercato Juventus, dalla Spagna puntano su Lucas Digne come erede di Alex Sandro: il francese è in uscita dal Barcellona

Il futuro di Alex Sandro è tutto da scrivere, Juventus al lavoro per non farsi cogliere impreparata. Il laterale brasiliano ha diverse richieste, in particolare dalla Premier League, e la dirigenza bianconera sta monitorando diversi elementi: tra questi c’è Lucas Digne, laterale sinistro del Barcellona.

L’ex Roma potrebbe dare l’addio ai blaugrana per lo scarso spazio riservatogli da Ernesto Valverde e, secondo quanto rivela Mundo Deportivo, è il preferito del team mercato juventino: le alternative sono Bernat (Bayern Monaco) e Filipe Luis (Atletico Madrid).