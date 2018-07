Calciomercato Juventus, è tutto da scrivere il futuro di Marko Pjaca: l’esterno croato è finito nel mirino del Valencia, sfida alla Fiorentina

Rientrato dall’esperienza in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, Marko Pjaca è pronto a salutare nuovamente la Juventus. L’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo restringe ulteriormente gli spazi per l’esterno offensivo, che piace a numerosi club: in particolare, negli ultimi giorni la Fiorentina si è fatta avanti per il suo acquisto, ma manca l’accordo sulla formula.

In viola il 23enne troverebbe lo spazio necessario, ma la Juventus punta su un obbligo con prestito di riscatto e con pagamento anticipato, formula che non convince la Fiorentina. E attenzione alle possibili sorprese come evidenziato da Tuttosport: il Valencia è sulle tracce dell’ex Dinamo Zagabria da diverso tempo e il suo nome era già venuto fuori nel corso della trattativa per Joao Cancelo…