Pjaca alla Fiorentina, ma solo a determinate condizioni

La trattative tra Juventus e Fiorentina per Marco Pjaca può chiudersi, ma solo alle condizioni imposte dai bianconeri.

La trattativa che può portare Marco Pjaca alla Fiorentina dalla Juventus ora può volgere al termine visto la fine del Mondiale 2018 con la nazionale croata di Pjaca giunta seconda dopo la sconfitta per 4 – 2 subita dalla Francia in finale.

La Fiorentina vorrebbe chiudere la trattativa il giocatore, al centro degli obiettivi di mercato dei viola, già nella giornata di domani, ma l’accordo con la Juventus non è ancora arrivato perché i bianconeri vogliono cederlo solo alle loro condizioni.

La Fiorentina offre per Pjaca, cercato anche da club inglesi che potrebbero insidiare la trattativa, un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non intendono valorizzare un giocatore non di loro proprietà. La Juventus, invece, vogliono fare di tutto per garantirsi il diritto di riacquisto nel caso in cui il cartellino del giocatore fosse venduto alla Fiorentina per una cifra tra i 20 e i 23 milioni di euro.

Fiorentina e Juventus vogliono, comunque, chiudere l’affare visto che il giocatore piace, e molto, ai viola mentre è considerato cedibile dai bianconeri.

La trattativa si potrebbe chiudere se Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, accettasse la proposta della Juventus di accollarsi il riscatto obbligatorio di Pjaca nel 2019, pur con un pagamento dilazionato, in modo da rendere possibile un controriscatto da parte della Juventus.

Trattativa difficile, al momento, tra Fiorentina e Juventus per Marco Pjaca, con i bianconeri che non vogliono lasciare sfuggire un potenziale patrimonio pagato 23 milioni di euro, che a Torino è stato pesantemente condizionato da diversi infortuni, anche gravi.