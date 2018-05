Pjanic, conferme dalla Francia: «Il Psg prepara l’offerta»

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus è finito nel mirino del Psg, pronto a recapitare un’offerta faraonica alla dirigenza bianconera

Arrivato dalla Roma nell’estate 2016 per 35 milioni di euro, Miralem Pjanic è diventato da subito il faro del centrocampista della Juventus. Il classe 1990 è tra i protagonisti della doppietta bianconera Serie A + Coppa Italia con 5 reti e 13 assist, prestazioni di altissimo livello che non sono passate inosservato ai top club europei. E giungono conferme dalla Francia: il Psg è pronto a fare sul serio!

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato l’indiscrezione transalpina di un Paris Saint-Germain pronto a recapitare una mega offerta alla Juventus per il tandem Pjanic-Higuain, oggi giungono nuovi aggiornamenti: la compagine di Ligue 1 è alla ricerca dell’erede di Thiago Motta, un gioiello da affiancare a Marco Verratti per tentare l’assalto alla Champions League. E l’ex Roma è il profilo ideale secondo la conoscenza: spessore internazionale, conoscenza del campionato francese (passato all’Olympique Lione) e qualità tecniche sopraffine. La Vecchia Signora non ha intenzione di privarsi di un cardine della mediana, ma molto dipenderà dalla consistenza dell’offerta…