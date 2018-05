Nome nuovo per il reparto arretrato della Juventus, fari puntati su Santiago Arias del PSV Eindhoven: contatti avanzati tra le parti, le ultime sulla trattativa

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2018, Stephan Lichtsteiner ha già ufficializzato il suo addio alla Juventus a fine stagione. La dirigenza bianconera è ora al lavoro per individuare un’alternativa di valore, sono diversi i profili sul taccuino di Giuseppe Marotta e di Fabio Paratici. E spunta un nome nuovo secondo quanto rivela Sky Sport: parliamo di Santiago Arias, laterale difensivo di proprietà PSV Eindhoven e protagonista di una stagione di altissimo livello con il club di Eredivisie.

Chi è Santiago Arias

Classe 1992 di Medellin, Santiago Arias è considerato uno dei talenti più interessanti del panorama sudamericano. Cresciuto nel settore giovanile del La Equidad, il terzino è sbarcato in Europa nell’estate del 2011, con lo Sporting Lisbona che ha acquisito il suo cartellino per 1 milione di euro circa. Dopo due stagioni, nel luglio del 2013, Santiago Arias è volato in Olanda, al PSV Eindhoven: una crescita esponenziale con la casacca biancorossa, non passata inosservato ai top club europei. 30 presenze, 3 reti e 6 assist in questa stagione, numeri che hanno attirato l’interesse della Juventus. Contatti avanzati tra le parti e trattativa che potrebbe andare in porto: attesi aggiornamenti!