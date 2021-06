Calciomercato Juventus, obiettivo Gabriel Jesus: il piano di Cherubini

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano a seguire Gabriel Jesus, Cherubini ha un piano per il brasiliano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Gabriel Jesus è il primo della lista per la Juve in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento in bianconero, dove arriverebbe con l’ambizione di rilanciarsi dopo un anno deludente.

Il rischio è che venga inserito nell’operazione Kane con il Tottenham ma, nel caso in cui il Manchester City dovesse aprire all’ipotesi prestito, la Juventus potrebbe affondare il colpo. Tutto dipende da CR7 però: difficile che Gabriel Jesus possa arrivare in caso di permanenza del portoghese.