Calciomercato Juventus, occhi su quel talento: Comolli lo ha fatto visionare - Calcio News 24

Calciomercato Juventus: occhi su Norton-Cuffy, il nuovo talento nel mirino dei bianconeri

Il calciomercato Juventus continua a muoversi con grande attenzione e strategia, seguendo la linea tracciata dalla dirigenza e dall’allenatore Igor Tudor: puntare su giovani talenti di prospettiva che possano crescere all’interno di un progetto tecnico solido e sostenibile. Tra i profili più interessanti finiti sul taccuino dei bianconeri spicca quello di Norton-Cuffy, laterale inglese classe 2004 in forza al Genoa.

Il nome del giovane difensore è diventato uno dei più caldi del momento. Secondo diverse fonti di calciomercato, la Juventus avrebbe intensificato i contatti, inviando i propri osservatori a Marassi per visionarlo da vicino durante le recenti gare del club ligure. Una mossa che conferma l’interesse concreto della Vecchia Signora per il talento britannico, autore di prestazioni convincenti sia in fase difensiva sia in spinta offensiva.

Norton-Cuffy ha impressionato gli addetti ai lavori per la sua forza fisica, la capacità di corsa e la qualità nel cross. Caratteristiche che lo rendono un profilo perfetto per il calcio di Tudor, sempre attento all’utilizzo degli esterni a tutta fascia. L’allenatore croato vedrebbe nel giovane laterale un potenziale titolare nel medio periodo, capace di garantire equilibrio e profondità sia nella difesa a tre sia in un modulo più offensivo.

Sul piano economico, l’operazione non appare proibitiva ma richiede tempismo e diplomazia. Il Genoa, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe fissato una valutazione compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro, cifra in linea con il valore di mercato di un giocatore ancora giovanissimo ma già esperto di Serie A. Tuttavia, il club rossoblù vorrebbe trattenere Norton-Cuffy almeno fino al termine della stagione, rendendo più probabile un assalto deciso nella prossima sessione estiva di calciomercato Juventus.

La concorrenza, però, non manca. Anche il Napoli ha messo gli occhi sul laterale inglese, pronto a inserirsi nella corsa e a sfidare la Juventus per assicurarsi le sue prestazioni.

Per la società bianconera, l’affare Norton-Cuffy rappresenta perfettamente la filosofia del nuovo corso: investire su giovani di talento, costruendo una rosa dinamica e competitiva. Il calciomercato Juventus, dunque, guarda al futuro con un mix di prudenza e ambizione, nella consapevolezza che i colpi più intelligenti sono quelli che uniscono prospettiva tecnica e sostenibilità economica.