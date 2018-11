Calciomercato Juventus, Paratici fiuta il colpo: ecco Asensio

La Juventus segue attentamente la vicenda Asensio: lo spagnolo piace e potrebbe essere interessato a un’avventura in Italia

Clamorosa indiscrezione di mercato, lanciata da Tuttosport: secondo il quotidiano torinese, la Juventus starebbe seguendo attentamente la vicenda Asensio. Il giovane spagnolo del Real Madrid, infatti, ha mostrato segni di insofferenza per come si sta sviluppando la stagione dei blancos. Inoltre, Asensio è rimasto stupito dalla nuova Juve di Allegri e Ronaldo: in passato anche Morata parlò bene al suo ex compagno dell’avventura in maglia bianconera. Asensio potrebbe essere ingolosito dall’opportunità di ritrovare Cristiano Ronaldo, ma anche di farsi allenare da chi lanciato Pogba e Dybala. Per il momento la Juventus resta alla porta, in attesa di ulteriori sviluppi: non è ancora tempo di trattative, ma Paratici nel caso vuole partire davanti alla concorrenza.