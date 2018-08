Calciomercato Juventus, futuro tutto da scrivere per Paulo Dybala: l’attaccante argentino è finito nel mirino del Bayern Monaco

Accostato a numerosi top club europei nelle ultime settimane, Paulo Dybala è rimasto alla Juventus e Massimiliano Allegri potrà continuare a fare affidamento su di lui anche per la prossima stagione. Ma attenzione alle sirene tedesche: secondo quanto riportato dai colleghi della Bild, il Bayern Monaco è sulle tracce della Joya…

La dirigenza bavarese è già al lavoro per progettare la campagna acquisti per la prossima stagione e per il 2019 è previsto un grande colpo: il primo obiettivo è proprio il talento della Juventus, considerato il rinforzo ideale per fare il salto di qualità. Difficilmente i bianconeri si priveranno dell’ex Palermo, ma sono attese conferme sull’interessamento dei bavaresi…