Calciomercato Juventus, Pellegrino impressiona tutti: alla Continassa cresce l’idea di puntare sull’attaccante

Calciomercato Juve, Pellegrino è il nome nuovo che entusiasma la Continassa: la società riflette su un investimento

La Juventus continua a monitorare con grande attenzione il mercato italiano e ha puntato con decisione i riflettori su Parma, dove Mateo Pellegrino sta vivendo una stagione da protagonista. L’attaccante argentino classe 2001, autore di un impatto immediato e travolgente in Serie A, ha attirato l’interesse della dirigenza bianconera grazie a qualità fisiche e tecniche che lo proiettano già tra i profili più intriganti del campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Strategia e valutazioni economiche

Alla Continassa il giudizio su Pellegrino è unanime: il ragazzo ha un potenziale enorme e margini di crescita ancora tutti da esplorare, anche se dovrà confermare la sua continuità fino a fine stagione. Il Parma, consapevole di avere tra le mani un talento di valore, ha già chiuso la porta a un trasferimento immediato, rinviando ogni discorso all’estate. La valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro, cifra importante che la Juventus potrebbe provare a gestire con formule creative, sulla scia dell’operazione che ha portato Bonny all’Inter.

Un attacco in piena evoluzione

L’interesse per Pellegrino si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento del reparto offensivo bianconero. La prossima estate, infatti, potrebbe segnare un vero spartiacque: Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026, sembra destinato a lasciare Torino, obbligando il club a individuare un sostituto all’altezza. Parallelamente, la società sta valutando l’inserimento di Jonathan David e Loïs Openda, entrambi al primo anno in bianconero e ancora alla ricerca di una piena stabilità tra infortuni e fisiologiche difficoltà di ambientamento.

In questo contesto, Pellegrino rappresenta un profilo ideale: giovane, già abituato al calcio italiano e perfettamente compatibile con le idee tattiche di Luciano Spalletti. La Juventus resta alla finestra, pronta a muoversi con decisione per assicurarsi uno dei talenti più promettenti della Serie A.

