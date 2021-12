Calciomercato Juventus: (quasi) deciso il futuro di Alex Sandro. Le ultime

Alex Sandro Juventus: la continua involuzione del brasiliano lo allontana sempre più dai bianconeri. Le ultime

Sono mesi piuttosto delicati in casa Juventus anche per il futuro di numerosi giocatori in bilico. Tra questi potrebbe esserci anche Alex Sandro: il terzino brasiliano è in netto calo nelle ultime stagione e dopo 7 anni potrebbe lasciare Torino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il laterale potrebbe lasciare la Juve nelle prossime sessioni di calciomercato. Più difficile a gennaio: si va verso l’addio a giugno.