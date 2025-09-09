Calciomercato Juventus, retroscena David: ci aveva pensato quest’altro club di Serie A. Per il canadese la gara con l’Inter sarà speciale a suo modo

Quando sabato Jonathan David metterà piede sul prato verde per affrontare l’Inter, il suo pensiero potrebbe correre a un anno fa. In questo stesso periodo, il suo futuro avrebbe potuto tingersi di nerazzurro. Come racconta Tuttosport, l’allora ds interista Piero Ausilio aveva avviato un lungo corteggiamento per portare il canadese a Milano a parametro zero in estate.

Un flirt durato mesi ma mai sbocciato in un accordo definitivo. A frenare la trattativa furono divergenze sia economiche, legate a commissioni e bonus alla firma, sia tecniche: David chiedeva un ruolo da protagonista assoluto, non da semplice alternativa di lusso, garanzia che l’Inter non poteva offrirgli pienamente. Questa fase di stallo ha rappresentato un’occasione d’oro per la Juventus. L’allora dt Cristiano Giuntoli si è inserito con astuzia già in primavera, preparando il terreno per il blitz vincente del nuovo dg Damien Comolli a inizio giugno. L’offerta bianconera ha superato una concorrenza agguerrita, inclusa una ricchissima proposta dall’Arabia Saudita che, secondo le voci, avrebbe garantito al giocatore uno stipendio da 13 milioni annui.

A Torino, David ha trovato il top club e il ruolo centrale che cercava. Tuttavia, la realtà si è rivelata più complessa del previsto. L’attacco stellare costruito dalla Juventus lo ha circondato di “rivali” di altissimo livello. La sfida di sabato contro l’Inter diventa quindi un’occasione cruciale. Un gol contro la sua mancata squadra avrebbe un peso specifico enorme, un modo per mettere le cose in chiaro con la concorrenza interna, a partire da un Dusan Vlahovic già autore di due reti e da un Loïs Openda che scalpita per un posto. Per “Iceman”, segnare nel Derby d’Italia sarebbe il modo migliore per dimostrare di aver fatto la scelta giusta e blindare la sua maglia da titolare.