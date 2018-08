Rinnovo Pjanic, Juventus al lavoro per blindare il centrocampista bosniaco: sul piatto un prolungamento di contratto da 7 milioni di euro a stagione

Accostato negli ultimi giorni al Real Madrid come possibile erede di Luka Modric, Miralem Pjanic continuerà la sua avventura con la maglia della Juventus. Il bosniaco è un punto di riferimento della formazione di Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera è al lavoro per prolungare l’attuale contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2020. E giungono importanti aggiornamenti in tal senso dalla Francia: rinnovo Pjanic, ci siamo quasi…

I colleghi di Mercato 365 rivelano che il rinnovo è vicinissimo: intesa di massima per il prolungamento fino al 30 giugno 2023. E per l’ex Roma e Olympique Lione è previsto un adeguamento economico da top player: 7 milioni di euro a stagione, lo stesso ingaggio percepito da Paulo Dybala. Attese conferme nei prossimi giorni, Marotta e Paratici blindano il ventottenne di Tuzla…