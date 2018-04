Fellaini nel mirino di Juventus e Roma: le ultime

Tra i calciatori più interessanti in scadenza di contratto il 30 giugno 2018, Marouane Fellaini è finito nel mirino di Juventus e Roma: le ultime sul futuro del belga

Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane, è sempre più lontano il rinnovo di Marouane Fellaini con il Manchester United. Il centrocampista belga è stato spesso elogiato da Josè Mourinho ma le trattative per il prolungamento del contratto in scadenza 30 giugno 2018 non hanno raggiunto la fumata bianca. E non mancano i club interessati…

Atletico Madrid e alcuni club turchi hanno avviato i contatti con l’entourage, ma secondo la stampa inglese anche due club italiani stanno pensando all’ex Everton: parliamo di Juventus e Roma, a caccia di rinforzi per il centrocampo. Un’opzione low cost, ma mancano conferme: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, ma il lauto ingaggio del belga frena eventuali trattative…