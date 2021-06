Juventus al bivio: tra Ronaldo e Dybala segnali d’addio soltanto per un giocatore

Calciomercato Juventus: via Ronaldo o Dybala? Allegri ha preso una decisione in vista della prossima stagione. Le ultime

«Ronaldo prova d’addio». Titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina, delineando il futuro di Cristiano in vista della prossima stagione. Secondo il quotidiano torinese, l’assenza del portoghese nella pubblicità dello sponsor è un segnale della sua possibile partenza in estate.

Il suo destino si incrocia con quello di Paulo Dybala: Allegri punterebbe proprio sull’argentino, ma gli ultimi contatti con l’agente sono fermi a un mese fa.