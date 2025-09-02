Calciomercato Juventus: corsia destra ancora incompleta, i bianconeri ci hanno provato fino alla fine. Tutti i retroscena sulla Vecchia Signora

Nonostante gli arrivi di Edon Zhegrova (esterno offensivo kosovaro, classe 1999, ex Lille, noto per dribbling e creatività) e Loïs Openda (attaccante belga del 2000, ex Lipsia, specialista negli inserimenti e nel gioco in profondità), la Juventus ha chiuso la sessione estiva di calciomercato senza colmare una lacuna evidente: il rinforzo sulla corsia di destra.

Il budget finale è stato destinato in gran parte al reparto offensivo, lasciando il tecnico Igor Tudor – allenatore croato apprezzato per il calcio intenso e aggressivo – con più opzioni in attacco ma meno alternative sulle fasce. Attualmente, il solo Joao Mario (terzino portoghese del 2000, ex Benfica) non può garantire continuità e copertura tattica, mentre Pierre Kalulu (difensore francese del 2000, ex Milan), pur affidabile, non rappresenta una soluzione definitiva.

Il mancato arrivo di Clauss e le piste sfumate

Come riportato da Tuttosport, la trattativa per Jonathan Clauss (esterno francese del 1992, in forza al Nizza, abile nei cross e negli assist) si è arenata a causa del rifiuto del club francese, che non ha voluto privarsi del giocatore senza un sostituto immediato. La Juventus aveva ipotizzato un prestito, ma l’operazione non è decollata.

Altre piste – Arnau Martinez (Girona), Nahuel Molina (Atlético Madrid) e Miguel Gutiérrez (Girona) – non hanno mai trovato concretezza, mentre l’ipotesi Noussair Mazraoui (Manchester United) è rimasta solo un’idea. Persino il tentativo di adattare Nico Gonzalez (centrocampista offensivo argentino della Fiorentina) come esterno destro in pre-campionato non ha dato i risultati sperati.

Soluzioni interne e prospettive future

Di fronte a queste difficoltà, Tudor ha scelto di puntare su soluzioni interne, adattando Kalulu e sfruttando la duttilità di alcuni elementi della rosa. La rotazione degli interpreti sarà fondamentale in un campionato che richiede intensità e gestione dei cinque cambi.

Zhegrova e Openda hanno aumentato il potenziale offensivo, ma il problema numerico e qualitativo sulla fascia destra resta irrisolto. La Juventus potrebbe tornare sul mercato a gennaio per completare la batteria dei laterali, valutando anche eventuali modifiche tattiche.

Nel frattempo, il reparto offensivo offre maggiore imprevedibilità e capacità realizzativa, ma la corsia destra rimane un tema aperto: Joao Mario e Kalulu saranno chiamati a garantire equilibrio e solidità fino alla pausa invernale.