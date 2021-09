Calciomercato Juventus: un club di Premier su McKennie. Fissato il prezzo

McKennie continua a fare gola ai club di Premier League: il West Ham farebbe sul serio per il centrocampista della Juventus

La Premier League in pressing su Weston McKennie. Stavolta è il West Ham a farsi sotto per il centrocampista della Juventus come riporta nel Regno Unito il portale Football Insider.

Il club londinese avrebbe già allacciato i contatti con la dirigenza della Continassa, che sarebbe aperta ad un’eventuale cessione dell’ex Schalke 04. McKennie non sarebbe ritenuto un elemento fondamentale da Allegri e per una somma intorno ai 40 milioni di euro potrebbe cambiare maglia a gennaio e lasciare Torino.