Yildiz Juventus, rinnovo in bilico: quella big inglese lo vuole a tutti i costi

Yildiz Juventus, assalto del Chelsea per il talento turco: i bianconeri resistono. Ma il club londinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa

Sull’edizione odierna di Tuttosport torna protagonista Kenan Yildiz, il giovane talento della Juventus che continua a far parlare di sé in tutta Europa. Le prestazioni del classe 2005 con la nazionale turca hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ma in queste ore è soprattutto il Chelsea a muoversi con decisione. Secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano torinese, i Blues sarebbero pronti a formulare un’offerta faraonica per assicurarsi il gioiello della Juventus, mettendo sul piatto un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione.

Il club londinese vede in Yildiz un investimento per il presente e per il futuro: un giocatore capace di coniugare qualità tecniche, visione di gioco e personalità nonostante la giovane età. In Inghilterra sono convinti che il talento turco possa esplodere definitivamente in Premier League, ma la Juventus non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente. A Torino, infatti, Yildiz è considerato un punto fermo del progetto bianconero e la dirigenza ha più volte ribadito la volontà di prolungare il contratto, blindandolo almeno fino al 2029.

Tuttavia, il rinnovo tarda ad arrivare e questo ha alimentato voci e speculazioni. Lo stallo nella trattativa tra Yildiz e la Juventus ha acceso i radar di diversi club europei, tra cui anche Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona. Tutti osservano con attenzione l’evolversi della situazione, pronti ad approfittare di eventuali esitazioni della società torinese.

Intanto, Kenan Yildiz continua a brillare con la nazionale turca, dove ha trovato spazio e fiducia. Le sue recenti prestazioni, impreziosite da gol decisivi e giocate di grande classe, hanno ulteriormente aumentato la sua valutazione di mercato. In patria è già considerato l’erede naturale di Hakan Çalhanoğlu, mentre in Italia molti lo vedono come il futuro simbolo della Juventus.

La società bianconera ostenta calma e sicurezza: l’obiettivo è trattenere Yildiz e costruire attorno a lui la Juve del domani. Tuttavia, le sirene inglesi si fanno sempre più forti, e il pressing del Chelsea potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio assalto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la storia tra Yildiz e la Juventus continuerà o se il talento turco sarà tentato dal richiamo della Premier League. LEGGI ANCHE >>> Yildiz inarrestabile: terzo gol nelle ultime due con la Turchia. È un altro gioiello