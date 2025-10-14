Yildiz inarrestabile: terzo gol nelle ultime due con la Turchia. È un altro gioiello per il numero 10 della Juventus che sale a 9 G/A in stagione

Un altro gol, un’altra magia, un’altra notte da protagonista. Kenan Yildiz non si ferma più e si prende la scena anche nella sfida più delicata per la sua Turchia. Il gioiello della Juventus ha sbloccato la partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Georgia, siglando la rete dell’1-0 con un tocco da fuoriclasse che ha infiammato la serata.

Il gol è arrivato al 14′ minuto del primo tempo, al termine di un’azione rapida e precisa. Servito da un passaggio filtrante di Abdülkerim Bardakci, il fantasista bianconero si è trovato a tu per tu con il portiere e, con una freddezza da veterano, lo ha superato con un morbido e delizioso pallonetto di destro, depositando la palla in rete.

Una prodezza balistica che ha scatenato l’esultanza dei suoi compagni e del CT Montella. L’arbitro ha inizialmente atteso la conferma del VAR, che dopo una breve revisione ha convalidato la rete, dando il via alla festa turca. Per Yildiz, attaccante turco classe 2005, è un’altra perla da aggiungere a una collezione che si fa sempre più ricca.

Questa rete ha un peso specifico enorme. Arriva in una partita che è un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone e che mette di fronte due nazionali agguerrite. La capacità di sbloccare una sfida così tesa con una giocata di pura classe è la firma del grande campione.

Dopo la doppietta da urlo contro la Bulgaria, Yildiz si conferma l’uomo in più di questa Turchia, il leader tecnico a cui Vincenzo Montella ha affidato le chiavi dell’attacco. La sua crescita è esponenziale e le sue prestazioni in nazionale non fanno che aumentare la sua valutazione e la sua centralità anche nel progetto della Juventus.

La dirigenza bianconera osserva a distanza e si gode le prodezze del suo numero 10, sempre più consapevole di avere tra le mani un talento generazionale. Ogni sua magia, come quella di questa sera contro la Georgia, è un motivo in più per accelerare la trattativa per quel rinnovo che lo blinderà a Torino per gli anni a venire.

