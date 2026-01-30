Connect with us

Calciomercato Juve, quella clamorosa idea dei bianconeri può trasformarsi in realtà? Ecco la situazione

Published

15 minuti ago

on

By

Bernardo Silva

Calciomercato Juve, idea Bernardo Silva: pista percorribile solo a condizioni sostenibili. Il contratto col City…

La Juventus continua a guardare oltre il presente e a pianificare il futuro con ambizione. Come riportato da Tuttosport, nei radar della dirigenza bianconera è comparso un nome capace di accendere l’immaginazione dei tifosi: Bernardo Silva. Il fuoriclasse portoghese, da anni protagonista assoluto del calcio europeo, è in scadenza di contratto con il Manchester City al termine della stagione, una condizione che lo rende uno dei profili più appetiti del mercato internazionale.

L’idea di portarlo a Torino a parametro zero rappresenta una tentazione fortissima. Ottolini e Comolli stanno monitorando la situazione con grande attenzione, consapevoli che un giocatore con la qualità tecnica, l’esperienza e la visione di Silva garantirebbe un salto di livello immediato al centrocampo di Spalletti in vista della prossima annata. La Juventus ha fiutato l’opportunità e valuta con interesse ogni possibile spiraglio.

Tuttavia, l’entusiasmo deve fare i conti con la sostenibilità economica dell’operazione. Le nuove linee guida societarie impongono rigore e prudenza, e Tuttosport sottolinea come l’affare possa concretizzarsi solo a cifre contenute. La suggestione resta viva, ma il matrimonio tra la Juve e Bernardo Silva potrà diventare realtà soltanto se l’impatto finanziario sarà compatibile con i parametri fissati dal club

