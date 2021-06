Pezzella Lazio: nuova accelerata per il difensore della Fiorentina da parte dei biancocelesti. Cagliari beffato?

Continua il braccio di ferro tra Diego Godin e il Cagliari ma la dirigenza rossoblù, nel frattempo, pensa a come rinforzare la propria retroguardia nel caso in cui il Faraone decidesse di alzare bandiera bianca e di accettare le volontà della società. Il Cagliari, da diversi giorni, continua a manifestare il proprio interesse per il capitano della Fiorentina German Pezzella.

Secondo quanto riportato dall’edizione toscana de La Repubblica, ecco che spunta una nuova pretendente di un certo calibro, la Lazio di Maurizio Sarri che sarebbe pronta ad accelerare e avanzare un’offerta per il difensore viola.