Calciomercato Lazio, Brandt prende quota: spunta Basic

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste prende quota il nome di Julian Brandt. Intanto spunta anche Basic

La Lazio sta lavorando senza sosta in questi giorni sul fronte calciomercato per cercare di costruire la squadra della prossima stagione. Diverse operazioni stanno interessando i biancocelesti, che al momento sembrano concentrati più sul centrocampo avanzato.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i due nomi più caldi al momento sono quelli di Toma Basic e di Julian Brandt. Il centrocampista del Bordeaux è da tempo nel mirino del Napoli, che ancora non sono riusciti a chiudere: il ds Tare ha cercato di sfruttare l’occasione e si è inserito nella trattativa. Intorno agli 8 milioni di euro si potrebbe chiudere per il centrale classe ’96, che avrebbe le caratteristiche giuste per il modulo di Mister Sarri. Per quanto riguarda Brandt, invece, al momento non c’è ancora un accordo con il Borussia Dortmund: i tedeschi, infatti, sarebbero anche disposti alla formula del prestito, ma chiedono un obbligo di riscatto intorno ai 20-25 milioni di euro. Cifre alte per la Lazio, che comunque avrebbe già trovato un accordo con il giocatore. I prossimi giorni saranno decisivi.