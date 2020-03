Calciomercato Lazio, i biancocelesti piombano su Hagi jr

Calciomercato Lazio, tare si muove per il mercato esterno. Piace Hagi jr, già in Italia con la maglia della Fiorentina

Igli Tare non vuole fermarsi qui. Il ds della Lazio, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sta seguendo Hagi jr, figlio della stella romena Gheorghe Hagi (ex Barcellona e Real Madrid tra le altre, ndr).

Il figlio d’arte sta sorprendendo tutti in Europa League a suon di prestazioni e gol, la Lazio sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione. Ad ogni modo Tare si sta muovendo per l’ennesimo colpo a sorpresa della sua avventura alla Lazio da direttore sportivo.