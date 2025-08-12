Calciomercato Lazio, Lotito valuta la cessione di Castellanos in Brasile: le ultime sul centravanti argentino

Calciomercato Lazio, il Taty Castellanos potrebbe presto lasciare la Serie A: le ultime sull’attaccante biancoceleste molto corteggiato all’estero

Il futuro di Valentin Castellanos in maglia biancoceleste è sempre più incerto. Le voci provenienti dal Brasile si fanno insistenti: secondo quanto riportato da BolaVip, l’attaccante argentino della Lazio avrebbe manifestato il proprio gradimento per un trasferimento al Flamengo, club che da settimane è alla ricerca di un centravanti di livello.

La squadra carioca, dopo aver incassato i rifiuti di Taremi e Beltran, ha individuato nel “Taty” il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Castellanos, arrivato a Roma nella scorsa stagione con grandi aspettative, ha vissuto un’annata tra alti e bassi, alternando buone prestazioni a momenti di minore incisività. La prospettiva di una nuova avventura in Sudamerica, con un ruolo centrale in una squadra storica come il Flamengo, sembra intrigarlo al punto da voler accelerare i tempi.

Secondo le indiscrezioni, nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro tra lo stesso Castellanos e il presidente Claudio Lotito. Obiettivo del giocatore: convincere il numero uno laziale a dare il via libera alla cessione già in questa sessione di mercato. Non è escluso che l’argentino possa chiedere di essere ceduto anche a titolo definitivo, aprendo alla possibilità di un’operazione che garantirebbe liquidità al club capitolino.

Dal canto suo, la Lazio si trova davanti a una decisione delicata. Sarri, pur non considerandolo una prima scelta assoluta nel reparto offensivo, ne apprezza le caratteristiche e la disponibilità al sacrificio. Inoltre, in un mercato dove trovare alternative di qualità senza spendere cifre importanti non è semplice, privarsi di Castellanos potrebbe obbligare la società a un investimento immediato in vista della Serie A.

Il Flamengo, forte dell’interesse concreto, potrebbe avanzare un’offerta già nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla volontà di Lotito e dalla strategia di mercato biancoceleste: trattenere il giocatore come alternativa di valore o assecondarne il desiderio di tornare in Sudamerica.

In ogni caso, il dossier Castellanos è destinato a essere uno dei temi caldi di queste ultime settimane di calciomercato. Con l’attaccante deciso a far valere le proprie ragioni, la palla passa ora alla dirigenza laziale, chiamata a trovare la soluzione migliore per il presente e il futuro della squadra.