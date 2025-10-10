Calciomercato Lazio, Lotito pensa alla rivoluzione: pronte quattro cessioni. I nomi - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: tra blocco, cessioni e strategie per ripartire

Il calciomercato della Lazio vive una fase di grande incertezza. Il club biancoceleste, infatti, attende ancora lo sblocco del mercato, condizione necessaria per poter tornare ad acquistare. In caso contrario, la società di Claudio Lotito sarà costretta a muoversi esclusivamente sul fronte delle cessioni, puntando a generare plusvalenze per finanziare eventuali operazioni future. Un equilibrio delicato, in cui ogni decisione potrebbe influenzare in modo significativo il percorso sportivo della squadra.

Il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani stanno valutando attentamente la situazione. La priorità è quella di non indebolire eccessivamente la rosa, ma allo stesso tempo la Lazio non può restare ferma. Senza lo sblocco del mercato, l’unica via percorribile resta la vendita di alcuni elementi considerati sacrificabili. In cima alla lista figurano i giocatori che hanno trovato meno spazio, ma non sono esclusi colpi di scena: se dovessero arrivare offerte importanti, anche alcuni big potrebbero partire.

Tra i nomi più chiacchierati in questo calciomercato Lazio, spicca quello di Christos Mandas. Il giovane portiere greco, chiuso da Ivan Provedel, ha attirato l’interesse del Wolverhampton, disposto a offrire circa 20 milioni di euro. Una cifra importante che permetterebbe alla società di realizzare una sostanziosa plusvalenza. Situazione diversa per Noslin, che pesa 16 milioni a bilancio e ha recentemente confermato contatti con PSV e Ajax: difficile però che una sua cessione porti un guadagno immediato.

Sul piano tecnico, le visioni interne non coincidono pienamente. Fabiani vorrebbe proseguire il progetto di ringiovanimento avviato già nello scorso gennaio, puntando su prospetti dal grande potenziale. Maurizio Sarri, invece, spinge per l’inserimento di giocatori esperti, in grado di garantire subito rendimento. Tra i profili graditi al tecnico figura Lorenzo Insigne, oggi in MLS, che rappresenterebbe un innesto di esperienza e carisma.

In ogni caso, la strategia della società resta chiara: il calciomercato della Lazio deve diventare uno strumento di crescita sostenibile. Lotito vuole trasformare il club in un modello di player trading, capace di valorizzare i propri giovani e generare risorse per reinvestire. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il blocco verrà rimosso e se la Lazio potrà tornare protagonista anche in entrata. Fino ad allora, tutto ruoterà attorno a un’unica parola d’ordine: equilibrio.