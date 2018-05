Lucas Perez, la Lazio fa sul serio: Arsenal pronto a trattare

Calciomercato Lazio, c’è Lucas Perez per l’attacco: il pallino di Igli Tare rientrerà all’Arsenal dopo l’esperienza al Deportivo La Coruna, le ultime sulla trattativa

Lazio al lavoro in vista della sfida più importante della stagione, lo scontro diretto con l’Inter per la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza biancoceleste però sta già pensando al futuro, con il direttore sportivo Igli Tare al lavoro sul mercato in vista della prossima sessione estiva. E l’obiettivo numero uno per il reparto avanzato è Lucas Perez come riporta il Corriere dello Sport.

Centravanti di proprietà Arsenal, lo spagnolo è reduce dall’avventura in prestito al Deportivo La Coruna: 8 reti e 8 assist tra Liga e Copa del Rey. La formazione di Seedorf è retrocessa in Segunda Division e il 29enne tornerà a Londra, dove però difficilmente troverà spazio: i Gunners sono pronti a trattare e il cartellino del calciatore può essere acquistato al ribasso rispetto a 12 mesi fa. Duttile, potendo giocare sia da ala che da attaccante, Perez è il primo nome sul taccuino di Tare, suo grande estimatore: attesi aggiornamenti.