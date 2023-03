Calciomercato Lazio: Maximiano verso la cessione

Calciomercato Lazio: le prestazioni di Provedel hanno fatto accomodare in panchina Maximiano, che potrebbe lasciare dopo appena un anno

Il portiere di Coppa, Luis Maximiano, sembrerebbe sempre più fuori dai piani futuri della Lazio di Sarri, che al portiere portoghese ha preferito Provedel anche con la febbre e le placche in gola.

Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, è possibile una sua cessione a fine campionato dopo una sola stagione in maglia biancoceleste.

